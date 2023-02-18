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  • Mehmet Akif Ersoy AKP'nin en önemli sorununu açıkladı. İnsanlar neden AFAD'a değil de diğer STK'lara güveniyor

Mehmet Akif Ersoy AKP'nin en önemli sorununu açıkladı. İnsanlar neden AFAD'a değil de diğer STK'lara güveniyor

Depremin ilk gününden itibaren depremzedelere yardım yapılması yönünde vatandaşın yoğun bir şekilde sivil toplum kuruluşlarına yardımda bulunması bir süre sonra iktidar cephesinin tepkisiyle karşılanmıştı. Haberci Mehmet Akif Ersoy da yaptığı bir konuşmada, sivil toplum kuruluşlarına vatandaşın böylesine yüksek bir güven duymasının temelde bir sorun olduğunu ifade etti.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 19:00
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Sivil toplum kuruluşları ve AFAD'ı karşılaştırdı. Mehmet Akif Ersoy'dan iktidara yönelik çarpıcı güven uyarısı

Mehmet Akif Ersoy AKP'nin en önemli sorununu açıkladı. İnsanlar neden AFAD'a değil de diğer STK'lara güveniyor
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Depremzedelere yardımların ulaştırılması yönünde AFAD ve Kızılay'ın yanında sivil toplum kuruluşları da büyük bir özveri gösteriyor.

Özellikle AHBAP Derneği çerçevesinde yapılan yardımların çok büyük miktarlara çıkmış olması iktadar cephesinden tepkiyle karşılanmıştı.

Haberci Mehmet Akif Ersoy, iktidara yönelik yaptığı bir konuşmada vatandaşın böylesine yüksek oranlarda sivil toplum kuruluşlarını tercih etmesinin ortada bir güven sorunu doğurduğunu söyleyerek uyarıda bulundu.

İşte Ersoy'un iktidara yönelik yaptığı o konuşma:

"Sivil toplum kuruluşlarının yardımlarının daha cazip görüldüğü bir dönemde yaşıyoruz. İktidar mutlaka bunun nedenini kendi içinde tartışmalı...

Birkaç hafta önce bir üniversitede konferans vermeye gittim. Katılımcı 700 öğrenciye 'düşündüğünüzü söyleyebiliyor musunuz' diye sordum sadece 3 kişi el kaldırdı.  'Söyleyemiyorum diye düşünenler el kaldırsın' dedim 600 kişi el kaldırdı. 'Hayırlısı olsun diyenler' dedim 10-15 kişi daha el kaldırdı.

Sonra ana haberde şu cümleyi kurdum, Eğer bir memlekette bir üniversitede 700 öğrenciden 600ü kendisini ifade etmekte bir sorunu olduğunu düşünüyorsa, ifade ettiğinde herhangi bir yaptırım görmeyeceğini bilse bile ifade etmekte zorlanıyorsa,  bu konuda bir düşüncesi böyle bir algısı varsa bu bir sorundur ve yöneticiler bunu düzeltmelidir.

Eğer bu memlekette yardım çalışmaları yapılıyorken sivil toplum kuruluşlarına rağbet AFAD ve Kızılay'dan daha az daha çok demeyeceğim ama aynı gidiyorsa bu bir sorun vatandaşlar olarak özellikle felaket dönemlerinde güven duymanın ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi idrak ediyoruz ve bu bir sorun ve bu sorunun üzerine çalışılmalı."

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