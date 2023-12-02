Sivrisineği kaçıran ot ortaya çıktı

İnsanların korkulu rüyası olan sivrisineği kaçıran reyhan otu dikkatlerden kaçmadı.

Celil Kurşun KAYNAK: Haber Merkezi
Sivrisineği kaçıran ot ortaya çıktı

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Reyhan otunun fesleğen kokusu; sivrisinek ve tahtakurusu gibi haşaratı kaçırır.

REYHAN OTU NEDİR?

Ballıbabagillerden; yaprakları güzel kokan bir çeşit süs bitkisidir. Akfesleğen, hindfesleğeni, yabanifesleğen, yerfesleğeni gibi çeşitleri vardır.

REYHAN OTUNUN FAYDALARI

-Fesleğen kokusu; sivrisinek ve tahtakurusu gibi haşaratı kaçırır.

-Öksürüğü keser.

-Hazımsızlığı giderir.

-Baş dönmesini durdurur.

-Zafiyeti giderir.

-Arı sokmasında faydalıdır.

-Ağız yaralarını tedavi eder.

REYHAN OTU NASIL KULLANILIR?

Taze olarak salatalarda kullanabilirsin. Salatana eşsiz bir aroma katacaktır. Kurutulmuş reyhan otuyla ya da taze reyhan otuyla konuklarına mis kokulu çaylar demleyebilirsin. Kurutulmuş reyhan, baharat olarak makarnalara, pilavlara ve özellikle çorbalara çok yakışır.

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