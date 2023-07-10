Sivrisinek ısırığına mucize yöntem. Profesör açıkladı

Prof. Dr. Vedat Turhan, sivrisinek ısırıklarına karşı neler yapılması gerektiği, sivrisineklerden korunmanın doğal yolları hakkında açıklamalarda bulundu.

Sivrisinek ısırığına mucize yöntem. Profesör açıkladı

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Yaz nedeniyle artan sıcaklarla birlikte sivrisinek artışı paniğe neden olurken, Asya kaplanı sineği ısırıklarından şikâyet edenler kızarıklık, kaşıntı, şişlik, ağrı, yanma belirtileriyle hastanelere başvuruyor.

Yaşam kalitesini düşürüp, yoğun kaşıntı nedeniyle zor anlar geçirmeye sebep olan Asya kaplanı sineğinden korunmak önem taşıyor.

Vedat Turhan şunları söyledi:

NANE YAĞI VE ÇAY AĞACI YAĞI KORUYOR

“Doğal yöntemler arasında nane yağı, çay ağacı yağı, karanfil yağı vardır. Bu ürünleri suyla karıştırıp sprey kutularında saklayarak açık yerlere sürerek sinekleri kovmak mümkün olabilir. Evlerde ise sineklikler faydalı olabilmektedir. Cilde dost aromatik yağlar bazı kimyasal ürünlerin etkilerine karşı da koruyucu olmaktadır. Ayrıca sinekler için yol kenarlarındaki ve evlerin civarındaki su birikintileri, saksı diplerindeki su birikintileri, araba lastiklerindeki kalıntı su vb. yerler çok uygun yerlerdir. Mümkün olduğunca bu su birikintilerinden uzak durmak gerekir.”

SİVRİSİNEK ISIRINCA İLK İŞ SU VE SABUN

Sivrisinek ısırdıktan hemen sonra ısırılan bölge su ve sabunla yıkanmalıdır. Bunun ardından bölgeyi rahatlatmak ve cilt lezyonlarının önlenmesi için lavanta kolonyası kullanılabilir. Ayrıca siyah ya da yeşil çay poşetleri ısırılan bölgeye uygulanabilir. Aloe vera bitkisindeki jel, elma sirkesi, karbonat ve limon suyunun karışımı da bölgeye sürülebilir. Fesleğen yağı, yulaf ezmesi de sivrinsek ısırığına iyi gelmektedir. Ayrıca eczanelerden alınabilecek kaşıntı önleyici kremler, jellerde fayda sağlamaktadır. Özellikle çocukları, sineklerin ısırdığı yerleri kaşımamaları konusunda uyarmak gerekmektedir. Sivrisinek ısırığında ısırılan bölgeye buz uygulamak da rahatlatıcı olmaktadır.”

SİVRİSİNEK ISIRIĞI KAŞINTISI NEDEN OLUR?

Dişi sivrisinekler, ısırmak için öncelikle vücutta bir nokta ararlar ve kılcal damarların olduğu bölgeleri tercih ederler. Kılcal damarlar vücudumuzdaki kan dolaşım sisteminin en uç parçasıdır ve kanı derinin hemen altından daha büyük damarlara iletme görevi görür. Sivrisinekler, ısırırken ürettiği sıvıyı, kişinin derisinin hemen altına bırakır. Protein ve antikoagülan (pıhtı önleyici) içeren bu sıvı, kişinin bağışıklık sistemi tarafından da bir yabancı madde olarak algılanır. Buna tepki gösteren vücutta ısırılan bölgede sıcaklık artışı ve kaşınma duyusu ortaya çıkar. Genellikle ısırıklar kaşıntılı ama acısızdır ve kendiliğinden iyileşir. Sivrisinekler, ciltte kabartı ve kaşıntı yapmasının yanı sıra, alerjik reaksiyona ve bazı hastalıkların taşınmasına da neden olabilir. Peki, vücuttaki bir kabartının sivrisinek ısırığı olduğu nasıl anlaşılır?

SİVRİSİNEK ISIRIĞI NE ZAMAN GEÇER?

Sivrisineğin kişiyle iletişimi aslında ortalama 6 dakika sürer. Normal durumlarda sivrisinek ısırmasının belirtileri temastan sonraki ilk 48 saat içinde görülür. Başlangıçta küçük kırmızı bir nokta belirir ve daha sonra kaşıntı ile bu alanda ödem başlar. Sivrisinek ısırıkları genellikle 2-3 gün içerisinde geçer.

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