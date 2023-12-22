Sivrisinek ısırığına uygulanacak mucize yöntem ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Sivrisinek ısırığına uygulanacak mucize yöntem ortaya çıktı
Uzmanlar, sivrisinek ısırıklarına karşı alınabilecek önlemler ve doğal korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Asya kaplanı sineği ısırıkları, kızarıklık, kaşıntı, şişlik, ağrı ve yanma gibi belirtilerle insanları hastanelere yönlendirdi. Bu sinek türünden korunmak, yaşam kalitesini korumak için önemli olduğu bildirildi.

Uzmanlar, nane yağı, çay ağacı yağı ve karanfil yağı gibi doğal ürünlerin su ile karıştırılıp sprey haline getirilerek kullanılabileceğini belirtti.

Ayrıca, sinekliklerin evlerde kullanımı da faydalı olabileceğinin altı çizildi. Sineklerin üreme alanları olan su birikintilerinden uzak durmanın da önemli olduğu vurgulandı.

SİNRİSİNEK ISIRIĞINDA UYGULANACAK İLK YÖNTEM…

Sivrisinek ısırığı sonrasında, ısırılan bölgeyi su ve sabunla yıkamak ve ardından lavanta kolonyası ile rahatlatmak önerildi.

Siyah veya yeşil çay poşetleri, aloe vera jeli, elma sirkesi, karbonat ve limon suyu karışımı gibi doğal ürünler de ısırık bölgesine uygulanabilir. Eczanelerden alınabilecek kaşıntı önleyici kremler de etkili olabileceği tavsiye edildi.

Dişi sivrisinekler, ısırıklarıyla kılcal damarlara yakın bölgeleri hedef alır ve ısırırken antikoagülan içeren bir sıvı bırakacağının altı çizildi.

Bu sıvı, vücudun bağışıklık sistemi tarafından yabancı bir madde olarak algılanır ve kaşınma hissine neden olacağı bildirildi.

Sivrisinek ısırıkları genellikle acısızdır ve kendi kendine iyileşir, ancak alerjik reaksiyonlara ve bazı hastalıkların taşınmasına neden olabileceğinin altı çizildi.

ISIRIĞIN İYİLEŞME SÜRESİ

Sivrisinek ısırıklarının belirtileri genellikle ilk 48 saat içinde ortaya çıkar ve ısırıklar 2-3 gün içinde iyileşir.

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