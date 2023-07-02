Sivrisinek ve böcekleri uzaklaştıran bitkiler ortaya çıktı

Sivrisinek ve böcekleri doğal olarak uzaklaştıran 15 bitki ortaya çıktı. İşte o bitkiler…

Sivrisinek ve böcekleri uzaklaştıran bitkiler ortaya çıktı

Editör: Naim Arıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan sivrisinek ve böcekleri uzaklaştıran 15 bitki belli oldu.

İşte o bitkiler…

- Kasımpatı

- Nane

- Lavanta

- Kedi nanesi

- Limon otu

- Hodan

- Fesleğen

- Kadife çiçeği

- Kekik otu

- Pelin otu

- Solucanotu

- Diş ipi çiçeği

SİVRİSİNEK NEDİR?

Sivrisinek, Latince: Culiseta longiareolata çift kanatlılar takımının Culicidae familyasından kan emici zararlı böceklerin ortak adı. Kan emmek için yaklaşırken vızıltılı sesleriyle kolayca tanınan, ince uzun bacaklı narin böceklerdir.

BÖCEK NEDİR?

Böcekler eklem bacaklılar şubesinin sınıfı ve tür ve takson bakımından en kalabalık hayvan sınıfıdır.

1.000.000'dan fazla olan tür sayılarıyla Dünya'daki en fazla türe sahip canlılardır. Dünya'nın hemen hemen her yerinde bulunur ve bazen çok yoğun popülasyonlarda görülebilirler.

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