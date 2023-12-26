Sivrisinek ve tahtakurusu gibi haşaratı kaçıran mucize ot ortaya çıktı

İnsanlar, sağlıklı yaşamak için doğal besinlere yönelirken birçok bitkinin faydalarını tanıyor. Bu bitkilerden birinin de reyhan otu olması dikkat çekti.

REYHAN OTU NEDİR?

Ballıbabagillerden; yaprakları güzel kokan bir çeşit süs bitkisi olduğu biliniyor. Akfesleğen,hindfesleğeni, yabanifesleğen, yerfesleğeni gibi çeşitleri olduğu bildirildi.

REYHAN OTUNUN FAYDALARI

-Fesleğen kokusu; sivrisinek ve tahtakurusu gibi haşaratı kaçırmasıyla dikkat çekti.

- Öksürüğü keser.

-Hazımsızlığı giderir.

-Baş dönmesini durdurur

-Zafiyeti giderir.

-Arı sokmasında faydalıdır.

-Ağız yaralarını tedavi eder.

-Hormonları dengeler.

-Ağrı kesicidir.

-Ağız kokusunu önler.

-Mide Koruyucudur.

-Böbrek taşlarını temizler

REYHAN OTU NASIL KULLANILIR?

Salatana taze reyhan ekleyerek harika bir koku ve tat verebilirsin. Reyhanın hem kuru hem de taze haliyle lezzetli çaylar hazırlayabilirsin. Reyhan, makarna, pilav ve çorba gibi yemeklere de baharat olarak çok yakışır.