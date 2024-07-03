Sivrisinekleri kaçırmanın yöntemi açıklandı. İlaç ve ışığa gerek yok

Kırmızı, turuncu, siyah ve camgöbeği gibi renklerin sivrisinek çekimini azaltabileceği belirtiliyor.

Görsel algıları zayıf olan sivrisinekler, kan bulmak için alternatif algılama yöntemlerine başvuruyorlar. Bu durum, sivrisinek savunma stratejilerinin yeniden düşünülmesine olanak tanıyabilir.

Özellikle kırmızı, turuncu, siyah ve camgöbeği renklerinden kaçınmak, sivrisineklerin ilgisini çekmemek adına etkili bir yöntem olabilir.

Washington Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, 'Aedes aegypti' türü dişi sivrisineklerin çeşitli görsel ve koku sinyallerine verdikleri tepkileri inceledi.

Küçük test odalarında farklı renklerde noktalar sunularak sivrisineklerin tepkileri gözlemlendi.

Nature Communications dergisinde yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, sivrisineklerin özellikle kırmızı, turuncu, siyah ve camgöbeği renklerine doğru uçtuğu, ancak yeşil, mavi ve mor renklere ilgi göstermediği tespit edildi.

Araştırmada, sivrisineklerin karbonhidrat kokusu olmayan ortamlarda renklere tepki göstermediği de belirlendi.

Peki, sivrisinekler neden kırmızı renge bu kadar ilgi gösteriyor?

Araştırmacılar, kesin bir açıklama yapmamış olsa da, kırmızı rengin sivrisineklerin insan cildini algıladıkları renk tonuna benzer olabileceğini düşünüyorlar.

Ehrlich Pest Control'dan Nancy Troyano, ışığın insan derisiyle etkileştiğinde, cilt pigmentasyonundan bağımsız olarak kırmızımsı bir renk yansıttığını ve bu durumun sivrisineklerin konaklarını bulmalarına yardımcı olabileceğini söyledi.

Entomolog Timothy Best, sivrisineklerin görsel keskinliklerinin zayıf olduğunu ve kan bulmak için başka algılama mekanizmalarına güvendiklerini belirtiyor. Bu keşifler, sivrisineklerden korunmak için yeni yöntemler geliştirmek adına önemli ipuçları sunuyor.

Kırmızı, turuncu, siyah ve camgöbeği gibi renklerden kaçınmak, sivrisineklerin ilgisini azaltabilir ve yaz aylarında açık havada daha rahat vakit geçirmemizi sağlayabilir.