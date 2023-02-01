Beşiktaş Hadziahmetovic'i duyurdu

Beşiktaş, profesyonel futbolcu Amir Hadziahmetovic'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.



Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:



"Profesyonel futbolcu Amir Hadziahmetovic'in transferi konusunda kendisi ve kulübü arabam.com Konyaspor ile görüşmelere başlanmıştır."



Siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Şenol Güneş'in kadrosunda görmek istediği 25 yaşındaki Bosna Hersekli oyuncunun transferi konusunda Konyaspor'la 3 milyon euro bonservis, 1 milyon euro performans bonusu ve olası satıştan yüzde 20 pay karşılığında anlaşma sağladı.

Kariyerini Beşiktaş'ta sürdürmek isteyen ve bu konuda kulübüne baskı uygulayan Hadziahmetovic'in de yaklaşık 600 bin euro tutarındaki alacağından vazgeçtiği aktarıldı.



Beşiktaş ile Konyaspor'un 1-2 gün içinde transferi sonuçlandırmaları bekleniyor. Kartal'la 4,5 yıllık sözleşme imzalayacak Hadziahmetovic'in senelik bir milyon euro kazanacağı ifade edildi.



18.10'DA İSTANBUL'DA



Beşiktaş için yola çıkan Bosnalı futbolcu, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Konya'yı çok seviyorum ama hayat devam ediyor. İngiltere'den de teklifler vardı fakat Beşiktaş daha ısrarcıydı." diye konuştu.