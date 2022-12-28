Valentin Rosier'e İtalya'dan iki talip. Siyah beyazlılarda sıcak gelişme

Ara transfer için geri sayıma geçilirken Beşiktaş'ta gündem Valentin Rosier.

Teknik direktör Şenol Güneş, kampta Tayfur Bingöl'ün gerisine düşen 26 yaşındaki sağ bekin performansını yukarı çıkarmak için oyuncusuyla yakından ilgileniyor.

Fransız yıldız, Gaziantep maçında kendisine verilen fırsatı iyi değerlendirdi ve 90 dakika sahanın iyilerinden biri olarak dikkat çekti. Güneş, oyuncunun takımda kalmasını istiyor ancak Avrupa kulüpleri Rosier'in peşini bırakmıyor.



ŞAMPİYONLUKTA PAY SAHİBİ OLDU

Ülkesi Fransa'dan da talibi olan tecrübeli futbolcu için İtalya Serie A ekiplerinden Monza ile Udinese, Beşiktaş ile temasa geçip, nabız yokladı.

Sporting'den 2020 yılında kiralanan, bu sezonun başında da 4 milyon 800 bin euroya bonservisi alınan oyuncu için 5 milyon euro üzerinde rakamlar konuşulması yönetimin iştahını kabartıyor. Rosier, Sergen Yalçın teknik direktörlüğünde kazanılan şampiyonlukta önemli paya sahip olmuştu.

KARİYERİ

Bu sezon 15 resmi maça çıktı. 1 gol ve 3 asistle takıma katkı verdi. Geçen sezon 39 resmi karşılaşmada görev aldı. Beşiktaş'la 1 lig, 1 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa kaldırdı.