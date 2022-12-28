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  • Valentin Rosier'e İtalya'dan iki talip. Siyah beyazlılarda sıcak gelişme

Valentin Rosier'e İtalya'dan iki talip. Siyah beyazlılarda sıcak gelişme

Beşiktaş'ın Fransız yıldızı Valentin Rosier için İtalya'dan teklif yağıyor.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 13:49
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Siyah beyazlılarda sıcak gelişme. Valentin Rosier'e İtalya'dan iki talip

Valentin Rosier'e İtalya'dan iki talip. Siyah beyazlılarda sıcak gelişme
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Ara transfer için geri sayıma geçilirken Beşiktaş'ta gündem Valentin Rosier.

Teknik direktör Şenol Güneş, kampta Tayfur Bingöl'ün gerisine düşen 26 yaşındaki sağ bekin performansını yukarı çıkarmak için oyuncusuyla yakından ilgileniyor. 

Fransız yıldız, Gaziantep maçında kendisine verilen fırsatı iyi değerlendirdi ve 90 dakika sahanın iyilerinden biri olarak dikkat çekti. Güneş, oyuncunun takımda kalmasını istiyor ancak Avrupa kulüpleri Rosier'in peşini bırakmıyor.


ŞAMPİYONLUKTA PAY SAHİBİ OLDU
Ülkesi Fransa'dan da talibi olan tecrübeli futbolcu için İtalya Serie A ekiplerinden Monza ile Udinese, Beşiktaş ile temasa geçip, nabız yokladı.

Sporting'den 2020 yılında kiralanan, bu sezonun başında da 4 milyon 800 bin euroya bonservisi alınan oyuncu için 5 milyon euro üzerinde rakamlar konuşulması yönetimin iştahını kabartıyor. Rosier, Sergen Yalçın teknik direktörlüğünde kazanılan şampiyonlukta önemli paya sahip olmuştu.

KARİYERİ
Bu sezon 15 resmi maça çıktı. 1 gol ve 3 asistle takıma katkı verdi. Geçen sezon 39 resmi karşılaşmada görev aldı. Beşiktaş'la 1 lig, 1 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa kaldırdı.

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Macid ,44
28.12.2022 14:03
İddialar doğru ise saman altından su lar değil Denizler akıtılmış, bu pislikler ancak Allah'ın mahkemesinde görülecek büyüklükte.  
 
demir kaya
28.12.2022 13:55
verin gitsin bundan bir cacık olmaz  
 
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