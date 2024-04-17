Siyah gözlük kullanın uyarısı! Son 3 haftada 7 bin 596 kişide görüldü

Hapishaneler, eğitim kurumları ve sağlık merkezleri gibi toplu yaşam alanlarında görülen vakalar, başkent Kampala başta olmak üzere Arua, Mbale ve Kagadi bölgelerinde de yoğunlaşmış durumda.

Sağlık alanında uzman kişiler, konjonktivitin özellikle fabrikalar, alışveriş merkezleri, pazar yerleri ve yoğun nüfuslu şehirlerde hızla yayıldığına dair uyarılarda bulundular.

Hastalığa yakalanan bireylerin, gözlerini korumak için siyah gözlük kullanmaları ve kişisel eşyalarını diğer insanlardan ayrı tutmaları gerektiği belirtiliyor.