Siyahi kadının bu iyiliği hiç unutulmayacak. Yaşasın iyi insanlar 

Instagram fenomeni Zachary Derinowski, motivasyon, akıl sağlığı ve yabancılarla sohbet ettiği videoları yayınlamasıyla tanınıyor. Bu vesileyle, @mdmotivator kullanıcısı altında paylaşımlar yapan Derinowski'nin ABD'li barista Tim Hortonsile diyaloğunun yer aldığı video viral oldu.

Barista kendisinden bir parça ekmek isteyen fenomene nezaket hakkında harika bir ders verdi.

Videoda Zachary'nin restoran-kafeterya çalışanlarından Sonnia'ya yaklaşarak cüzdanını evde unuttuğunu ancak bir parça ekmek istediğini söylediği görülüyor.

Sonrasında isi diyalog şöyle devam ediyor:

-Bir parça ekmek alma ihtimalim var mı?

-Sadece yiyecek bir şey mi istiyorsun? Bir parça kahve de ister misin?

-Emin misin?

-Ben öderim...

Barmen yemeği hazırlarken "Bunu neden yapıyorsun?" diyen fenomene Sonnia adlı barista, "Biz insanız... Birbirimize nazik davranmalıyız. Asla bilemeyiz, seni yolda görebilirim. Ve sen bana yardım edebilirsin." diye yanıt veriyor.

Bu cevap üzerine kendini tanıtan fenomen 1000 doları olduğunu ve ona ödeyeceğini söylüyor...

Sonnia'nın nezaketi Instagram'ta milyonlarca beğeni ve paylaşım aldı. Binlerce Instagram kullanıcısı onun tepkisini, "Bugün dünyaya mesajımız bu olsun. Olanca kötülüğün içinde iyi insanların var olduğunu bilmek umut verici. Birgün roller değişebilir." gibi yorumlarla ifade etti.