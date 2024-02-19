Siyanürü işçiye taşıtacaklar. Facianın ardından yeni bir faciaya davetiye çıkarılıyor

Erzincan’da 9 kişinin altında kaldığı siyanürlü toprağın kaldırılmasında maden işçilerinin çalıştırılacağı öne sürüldü. Bağımsız Maden-İş Sendikası’nın yaptığı açıklamada, Anagold altın madeni bünyesinde 950’den fazla işçinin çalıştığı taşeron Çiftay şirketi, maden işçileri işbaşı yapmaya çağırdı.

Bağımsız Maden İş sendikasının konuyla ilgili aktardığı bilgiye göre, Çiftay şirketine bağlı işçilerin siyanürle direkt temas ettiği bir noktanın bulunmadığı belirtildi. Yaptığı açıklamada, “Dinamitle patlatma işleminden sonra çıkan cevher ve taşları ilgili bölüme taşımakla görevli olan Çiftay işçilerinin bugün yaptığı iş değiştirilerek siyanürlü toprağın sevkıyatı görevi veriliyor. İşçilere bu işin son iş olduğu, siyanürlü toprak taşındıktan sonra çalışmaya devam etmeyecekleri söyleniyor. Üstelik 18 Şubat itibarıyla dahi alanda yeni kaymalar sebebiyle risk tespit edildi” denildi.

Sendikanın yaptığı açıklamanın ardından, Cumhuriyet Gazetesi’ne konuşan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personeli, kurtarma çalışmaları esnasında gerekli koruyucu ekipmana ve teknolojik donanıma sahip olmadıklarını iletti.

“Siyanür gibi ciddi kimyasal sızıntıların olduğu afetlerde, kurtarma personeli olay bölgesine kimyasalın niteliğine göre koruyucu maske, eldiven, ayakkabı ve kıyafet giymek zorundadır. Normal koşullarda kurtarma ekibi sahadan çıkınca dezenfekte olmak için özel bir alana girer. Ancak AFAD personeli normal kıyafetiyle alana sokuldu.” ifadelerine yer veren AFAD personeli, sahadaki çalışmaların günlük elbiselerle yürütüldüğünü ve giysilere dezenfekte işleminin uygulanmadığını kaydetti.

Personelin çok huzursuz olduğunu ve sahaya girmek istemediğini belirten AFAD personeli, “Sahada olan herkes çok ciddi risk altında. “ dedi.