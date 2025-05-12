Siyaset arenasına yeni bir ittifak katılıyor! 25 parti bir araya geldi

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, 25 siyasi partinin bir araya gelerek “Ulus Birliği” adıyla milli bir ittifak kurma kararı aldığını duyurdu. Öz, “Atatürk çizgisinde, gerçek demokrasi ve ulus ilkesine bağlı bir ittifak için destek bekliyoruz” dedi.

Adalet Partisi’nin de dahil olduğu 25 siyasi parti, Türkiye’nin içinde bulunduğu zorlu koşullara karşı ittifak oluşturma kararı aldı. Kararı açıklayan Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Ankara, önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. 25 siyasi partinin genel başkanı, ülkenin karşı karşıya olduğu ciddi sorunlar karşısında üçüncü bir siyasi yol oluşturmak için radikal kararlar aldı. Çok kısa sürede gerekli yasal hazırlıklar tamamlanacak ve Atatürk çizgisinde milli bir ulusal ittifak kurulacak. Alınan karar doğrultusunda partilerin isimleri, resmi işlemler tamamlandıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacak. Şüpheye yer olmasın, 30 Ağustos ülkemiz için umutların filizlendiği anlamlı bir bayram olacak. Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Türk devriminin temel ilkelerine bağlı 25 siyasi parti olarak bir araya geldik. Gerçek demokrasi ve gerçek ulus ilkesinin yolunda ilerlemek isteyen siyasi partilerden destek bekliyoruz.”

Edinilen bilgiye göre, 25 partinin oluşturacağı ittifakın adı “Ulus Birliği” olarak belirlendi.