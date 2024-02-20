Siyasi partilerin aday listeleri için verilen süre bitti

Siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı ve meclis üyelikleri için aday listelerini ilçe seçim kurullarına teslim etti. Büyükşehir belediye başkan aday listeleri ise il başkanlıkları tarafından il seçim kurullarına iletildi.

Bağımsız Adayların Başvuru Süreci Bağımsız adayların da bugün saat 17.00’ye kadar başvurularını il ve ilçe seçim kurullarına yapmaları gerekiyordu. Siyasi partiler, 22 Şubat’a kadar aday listelerindeki eksiklikleri tamamlayabilecekler. Geçici aday listeleri 23 Şubat’ta ilan edilecek ve itiraz süreci aynı gün başlayacak. Kesin aday listeleri ise 3 Mart’ta duyurulacak.

35 Partinin Adayları Yarışacak YSK’nin belirlediği seçim takvimine göre, oy pusulasında yer alacak 35 siyasi partinin sıralaması şu şekildedir:

1. AK Parti

2. İYİ Parti

3. Sol Parti

4. Büyük Birlik Partisi

5. Memleket Partisi

6. Anavatan Partisi

7. Demokratik Sol Parti

8. Yeniden Refah Partisi

9. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti)

10. Türkiye Komünist Partisi

11. Anadolu Birliği Partisi

12. Zafer Partisi

13. Halkın Kurtuluş Partisi

14. Türkiye Komünist Hareketi

15. Bağımsız Türkiye Partisi

16. Gelecek Partisi

17. Yeni Türkiye Partisi

18. CHP

19. Emek Partisi

20. HÜDA PAR

21. Hak ve Özgürlükler Partisi

22. Ocak Partisi

23. Adalet Birlik Partisi

24. Demokrat Parti

25. Güç Birliği Partisi

26. Millet Partisi

27. Milli Yol Partisi

28. Adalet Partisi

29. Genç Parti

30. Aydınlık Demokrasi Partisi

31. MHP

32. Türkiye İşçi Partisi

33. Demokrasi ve Atılım Partisi

34. Saadet Partisi

35. Vatan Partisi