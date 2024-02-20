Siyasi partilerin aday listeleri için verilen süre bitti

Siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı ve meclis üyelikleri için aday listelerini ilçe seçim kurullarına teslim etti. Büyükşehir belediye başkan aday listeleri ise il başkanlıkları tarafından il seçim kurullarına iletildi.
Bağımsız Adayların Başvuru Süreci Bağımsız adayların da bugün saat 17.00’ye kadar başvurularını il ve ilçe seçim kurullarına yapmaları gerekiyordu. Siyasi partiler, 22 Şubat’a kadar aday listelerindeki eksiklikleri tamamlayabilecekler. Geçici aday listeleri 23 Şubat’ta ilan edilecek ve itiraz süreci aynı gün başlayacak. Kesin aday listeleri ise 3 Mart’ta duyurulacak.
35 Partinin Adayları Yarışacak YSK’nin belirlediği seçim takvimine göre, oy pusulasında yer alacak 35 siyasi partinin sıralaması şu şekildedir:
1. AK Parti
2. İYİ Parti
3. Sol Parti
4. Büyük Birlik Partisi
5. Memleket Partisi
6. Anavatan Partisi
7. Demokratik Sol Parti
8. Yeniden Refah Partisi
9. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti)
10. Türkiye Komünist Partisi
11. Anadolu Birliği Partisi
12. Zafer Partisi
13. Halkın Kurtuluş Partisi
14. Türkiye Komünist Hareketi
15. Bağımsız Türkiye Partisi
16. Gelecek Partisi
17. Yeni Türkiye Partisi
18. CHP
19. Emek Partisi
20. HÜDA PAR
21. Hak ve Özgürlükler Partisi
22. Ocak Partisi
23. Adalet Birlik Partisi
24. Demokrat Parti
25. Güç Birliği Partisi
26. Millet Partisi
27. Milli Yol Partisi
28. Adalet Partisi
29. Genç Parti
30. Aydınlık Demokrasi Partisi
31. MHP
32. Türkiye İşçi Partisi
33. Demokrasi ve Atılım Partisi
34. Saadet Partisi
35. Vatan Partisi