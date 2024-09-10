Siyasi yasak istenen İmamoğlu’ndan sürpriz hamle! Avukatı dilekçe verdi

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
Siyasi yasak istenen İmamoğlu’ndan sürpriz hamle! Avukatı dilekçe verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun siyasi yasak istenen ahmak davasındaki sürpriz hamlesini, Sözcü yazarı Aytunç Erkin açıkladı.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, bugünkü yazısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun siyasi yasak istenen ahmak davasındaki sürpriz hamlesini köşesine taşıdı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine 'ahmak' dediği iddiası ile hakkında istenen siyasi yasak nedeniyle mahkemeye dikkat çeken bir dilekçe sundu.

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Söz konusu dilekçeyi Sözcü yazarı Aytunç Erkin bugünkü köşesine taşıdı.

İmamoğlu'nun avukatının İstinaf'a verdiği dilekçede ilk derece mahkemesinde verilen cezanın Anayasa'ya aykırı olduğu ifade edildi. Dilekçede dosyasının AYM'ye gitmesi gerektiğini savundu.

Erkin, İmamoğlu'nun TCK 125/3-a ve 5'in Anayasa'ya aykırı olduğu iddiası ile başvurduğunu belirtti.

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