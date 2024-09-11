Siyasi yasak istenen Kılıçdaroğlu'na bu kez Cumhurbaşkanı'na hakaret davası açıldı

Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olduğu 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde montaj videolara tepki göstermişti. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine ilişkin soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından hazırlanan fezleke için Adalet Bakanlığı’ndan kovuşturma izni verildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SERT TEPKİ

Kemal Kılıçdaroğlu ise hakkında açılan davaya sert tepki gösterdi.

"Saray Rejimi’nden ve onun kurmalı yargısından asla korkmuyorum" ifadelerini kullanan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu dava aynı zamanda Saray’ın rezaletinin davasıdır! Montaj yapanların ödüllendirildiği, milyonlarca yurttaşımızı manipüle etmeye çalışanların aklanmaya çalışıldığı bir dava olsa da asla geri adım atmayacağım! Bugün beni susturmak isteyenler iyi bilsin ki bir milim sapmadan, saray rejimi çarpışacağız. Cesur yol arkadaşlarımız ve milyonlarca halkımızla Erdoğan’dan da kurmalı yargısından da hesap soracağız." açıklamasında bulundu.

AKP MİTİNGİNDE KANDİL VİDESO GÖSTERİLMİŞTİ

Millet İttifakı’nın 2023 Türkiye Genel Seçimleri için yayınladığı kampanya filmine Kılıçdaroğlu’nun arkasına Murat Karayılan’ın da aralarında olduğu PKK’lılar montajlanmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu montajlı video sonrası CHP Grup toplantısında “Sahte video hazırlayana sahtekar denir, sahtekardan da Cumhurbaşkanı olmaz” ifadelerini kullanmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri bir kişi tarafından CİMER şikayet edilerek davaya dönüştü. .