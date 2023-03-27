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Siyasi yasak veren hakimin kardeşi FETÖ'cü çıktı. İmamoğlu: İşin içinden çok pis kokular çıktı

İmamoğlu; Beykoz, Fatih ve Beyoğlu’ndaki incelemelerinin ardından, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, “Sizin davanıza bakan hakimin kardeşinin KHK'yla ihraç edildiği ve FETÖ'yle ilişkili olduğu ortaya çıktı. Ne düşünüyorsunuz” sorusuna, “İşin içinden çok pis kokular geliyor." dedi.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 15:41
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Siyasi yasak veren hakimin kardeşi FETÖ'cü çıktı. İmamoğlu 'işin içinden çok pis kokular çıktı' dedi

Siyasi yasak veren hakimin kardeşi FETÖ'cü çıktı. İmamoğlu: İşin içinden çok pis kokular çıktı
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Editör: Merve KIZILALP

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, restorasyonu tamamlanma aşamasına gelen Beykoz’daki Anadolu Hisarı’nda, yeni çehresiyle İstanbulluların nefes alacağı bir alana dönüşen Fatih Sarayburnu Parkı’ndaki şantiyede ve Beyoğlu Kabataş Transfer Merkezi inşaatı alanında incelemelerde bulundu. İmamoğlu, Kabataş’taki inceleme gezisinin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, “Sizin davanıza bakan hakimin kardeşinin KHK'yla ihraç edildiği ve FETÖ'yle ilişkili olduğu ortaya çıktı. Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili” sorusuna şu yanıtı verdi: 

“HSK, ŞU ANA KADAR SINAVLARIN HEPSİNDE SINIFTA KALDI”

“Vallahi tabii İBB'de, ‘terör örgütüyle iltisaklı’ diye nasıl kıyamet koparıldığını biliyoruz. Kıyameti koparanların içinde, bakanından başka kurumlara kadar varan makam sahibi insanlar var. Tabii şunu söylemem lazım: Hakimler Savcılar Kurulu, çok önemli bir sınav veriyor. Herkesin malumu; davanın ilk hakimine nasıl telkinde bulunulduğu, nasıl zorlandığı, hatta tehdide varacak şekilde birtakım iddiaların konuşulduğu bir süreç yaşandığı ortada. Ve hatta bu konu aslında neredeyse kanıtlanmış gibi diyebilirim. Ama HSK, bu konuda tek bir adım bile atmadı. Şimdi cezayı veren hakimin kardeşinin FETÖ iltisaklı olmasıyla ilgili süreç konuşulur durumda. Çok net; hani bu acı bir durum. İşin içinden çok pis kokular geliyor. Acaba nasıl böyle bir hakim atanmış? Bir kurgu mu yapılmış? Bir sürü şey insan düşünmeden edemiyor. Zaten uydurma bir mahkeme, uydurma bir dava… Düşünsenize; işte hala istinaf mahkemesinde bekletiliyor. En başta söylediğim gibi, Hakimler Savcılar Kurulu, önemli bir sınava tabidir. Şu ana kadar sınavların hepsinde kaldı. Bakalım bu aşamada ne yapacak? Biz zaten mahkemeyle ilgili, mahkemenin hakimiyle ilgili birçok beyanda bulunmuştuk. Avukatlarımız, süreci takip ediyor. Ama ben, HSK'nın sınavının bir üstüne çıkıyorum. Ben bu süreci, buradan Türkiye Cumhuriyeti devletimizin Adalet Bakanı'na da havale ediyorum. Bakalım o bu konuya ne diyecek ya da nasıl bir takipte ya da denetimde bulunacak.”

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