Siyasilerin 3 aylık Instagram verileri paylaşıldı! En büyük yıkımı Erdoğan yaşadı

MD Raporlar, siyasi parti liderlerinin 92 günlük Instagram takipçi değişimlerini yayımladı. Paylaşılan verilere göre en fazla oy kaybeden lider Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, MHP lideri Devlet Bahçeli takipçi sayısını artıran liderler arasında yer aldı. Takipçi sayısını en çok artıran liderler ise BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel olarak kayda geçti.

ÖZGÜR ÖZEL İLK 3'TE

Paylaşımda takipçi sayısını 35 bin 305 kişi aratarak en büyük artışa imza atan liderin BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş olduğu görüldü.

Hüseyin Baş'ı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 18 bin 219 yeni takipçiyle takip ederken, üçüncü sırada ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel yer aldı.

EN ÇOK TAKİPÇİ KAYBEDEN LİDER ERDOĞAN OLDU

Yayımlanan rapora göre; en fazla oy kaybı yaşayan siyasi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

38 bin 420 takipçi kaybeden Erdoğan'ı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce takip etti.