Siz de TOKİ'den ev sahibi olmuş olabilirsiniz. Hemen e-Devlet'e bakın

Milyonlarca kişinin ev sahibi olma hayaliyle başvurduğu Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) konutlarına ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, TOKİ başvurularına dair sosyal medya platformu üzerinden paylaşımda bulundu.

TOKİ tarafından yapılan konut kampanyalarına başvuranların kura sonuçları ve proje süreçlerini e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulayabilecekleri vurgulanan açıklamada şu sözlere yer verildi:

“Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen konut kampanyalarına başvuran vatandaşlarımız; kura sonuçlarını ve proje durumlarını e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulayabilirler.”