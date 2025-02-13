Şizofreni hastası koca, eşini tornavidayla 18 yerinden yaraladı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Şizofreni hastası koca, eşini tornavidayla 18 yerinden yaraladı

Kütahya'da şizofreni hastası Y.G., ayrı yaşadığı eşi G.G.’yi tornavida ile 18 yerinden yaraladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan koca ormanlık alanda yakalandı.

Olay, öğleden sonra Alipaşa Mahallesi Beyzade Sokak üzerindeki bir apartman dairesinde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre, şizofreni hastası olduğu öğrenilen Y.G., ayrı yaşadığı eşi G.G.’nin kaldığı eve gitti. Bir süre sonra ikili arasında çıkan tartışmada Y.G., eşi G.G.’yi tornavida ile 18 yerinden yaralayıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan G.G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, 9 suçtan kaydı olduğu öğrenilen Y.G.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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