Skandal görüntüler. Akaryakıt istasyonunda sucuk yıkadılar

Bursa’nın Gemlik ilçesi Kurtul Mahallesi İstanbul Caddesi’nde meydana gelen olayda, akaryakıt istasyonuna 16 AEV 265 plakalı minibüsle gelen 2 şahıs, oto yıkama bölümüne doğru girerek minibüsün içindeki sucukları yıkamaya başladı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKİNCE İNCELEME BAŞLATILDI

2 şahsın sucukları yıkadığı anlar istasyondaki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Vatandaş, o görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşınca sosyal medya kullanıcıların Tepkisi üzerine Gemlik İlçe Jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için inceleme başlattı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Minibüsün plasından yola çıkan ekipler, sucukları yıkayan H.H.Y.E. (55) ve F.M.E. (35) ile aracın sahibi İ.Y.K.’yi (48) evlerinde gözaltına aldı.

Şüpheliler polis ekiplerine verdiği ifadede yıkadıkları sucukların bir bölümünü Bursa'daki tostçulara sattıklarını itiraf etti. Ekipler Sucukların imha edileceğini bildirdi.

JANDARMA EKİPLERİNDEN AÇIKLAMA



Jandarma ekipleri konuya ilişkin yaptığı açıklamada, araç içinde bulunan 70 kilo sucuğa el konulduğunu ve imha edilmek üzere İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi.