Skandal ihmal iddiası! 16 yaşındaki genç testisini kaybetti

Kaynak: İHA
Skandal ihmal iddiası! 16 yaşındaki genç testisini kaybetti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 16 yaşındaki bir genç, 3 gün üst üste acil servisi gittiği halde teşhis konulmadığı için testislerinden birini kaybetti.

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü'nün olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, Bandırma'da yaşayan E.K. (16), kasık ağrısı şikayetiyle Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. İddiaya göre, acil serviste yapılan ilk müdahalede genç hastaya yalnızca "gaz sıkışması" tanısı konulup lavman önerildi. Şikayetleri devam eden E.K., ailesi ile birlikte ertesi gün tekrar hastaneye başvurdu ancak bu kez de yalnızca kan ve idrar tahlili yapıldı, testis muayenesi yapılmadı. "Enfeksiyon" tanısıyla yeniden evine gönderilen genç, üçüncü gün ağrılarının şiddetlenmesi üzerine yeniden hastaneye başvurdu.

ÜÇÜNCÜ GÜNDE TEŞHİS KONULDU


Bu kez yapılan ultrason ve fiziksel muayene sonrası E.K.'ya "testis torsiyonu" teşhisi konuldu. Acilen ameliyata alınan genç hastanın bir testisinin çürüdüğü ve alınmak zorunda kalındığı bildirildi. Ameliyatı gerçekleştiren doktorun, "İlk gün müdahale edilseydi testisi kurtarılabilirdi" dediği öne sürüldü.
Öte yandan, Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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