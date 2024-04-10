Skechers çocuklara özel ilk mağazasını açtı

Çocukların günlük yaşamları boyunca hareket etmeleri, oyun oynamaları ve eğlenmeleri için gerekli rahatlığı sunan Skechers, çocukların neşesini yansıtan; canlı renklerin, eğlenceli desenlerin hakim olduğu yepyeni mağazacılık konseptini hayata geçirdi.

Çocuklara özel spor ayakkabı ve spor giyim seçeneklerinin bir arada olduğu ilk konsept mağaza Skechers Kids, İstanbul Marmara Forum’da açıldı.

YENİ MAĞAZALAR DA GELECEK

Skechers Türkiye Ticari Direktörü Mertol Coşkun çocuk kategorisinin Skechers ürün ailesinde önemli bir yeri olduğunu belirterek; “Türkiye’de imza konfor teknolojisi sunan bir marka olarak kadın, erkek ve çocuk kategorisinde çok geniş bir ürün seçkisine sahibiz. Özellikle çocuklar için tasarladığımız renkli dünyada ışıklı, unicorn’lu, piyano çalan spor ayakkabılar, renkli, desenli eşofmanlar, sweatshirt’ler, montlar ve daha birçok ürünü konforla birlikte sunarak sektörde ön plana çıkıyoruz. Müşterilerimizin her geçen gün katlanarak büyüyen ilgisiyle artık çocuk kategorimizi sınırlı metrekarelere sığdırmak istemedik. Daha geniş bir seçkiyle sadece çocuklara özel mağaza konseptimizi hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde farklı illerde ve lokasyonlarda yeni Skechers Kids mağazalarımızın kapılarını açmaya devam edeceğiz” dedi.

Çocukların kombinlerine renk ve şıklık katacak Skechers çocuk ayakkabıları ve Türkiye’de üretilen çocuk giyim koleksiyonu, Marmara Forum Skechers Kids mağazasında miniklerin tarzını renklendirmek için bekliyor.