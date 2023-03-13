Skoda'nın 2023 fiyat listesi yayınlandı. İşte modeller ve özellikleri

2023 yılı itibariyle Skoda modellerinin fiyat listeleri ortaya çıktı. Sürücülere orta-üst segment modelleri sunan Skoda'nın 12 Mart 2023 tarihindeki resmi fiyatları baz alınarak hazırlanan bu listede modeller ve fiyatları yer aldı. Görselleriyle birlikte paylaşılan fiyat listesinde ekonomik koşullar nedeniyle piyasa değişkenlik gösterdiği için farklılık gösterebilir.

İşte ShiftDelete.net'te yer alan otomobillerin fiyat listesi...

Skoda Fabia

Skoda Scala

Skoda Octavia – Skoda fiyat listesi 2023

Skoda Kamiq

Skoda Superb

Skoda Kodiaq