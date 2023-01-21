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Mbappe ile takım arkadaşı olacak: Skriniar sezon sonu ayrılıyor

Ligue 1 ekiplerinden PSG'nin Inter'in stoperi Skriniar ile sezon sonu için anlaşma sağladığı öğrenildi.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 18:32
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Skriniar PSG yolcusu

Mbappe ile takım arkadaşı olacak: Skriniar sezon sonu ayrılıyor
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Paris Saint-Germain, savunmasını Inter'den Milan Skriniar ile güçlendiriyor.

L'Equipe'te yer alan habere göre, Fransız ekibi, Slovak stoperle sezon sonu için anlaşma sağladı. Inter'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek Skriniar'ın ardından PSG'ye katılacağı kaydedildi.

İNTER'İN SON ŞANSI

PSG'nin, Skriniar'la sezon sonu için anlaşmasına rağmen, bu transferi ara dönemde de resmiyete dökebileceği aktarıldı.

Inter'in, Skriniar'dan para kazanmak için son şansının ara transfer dönemi olduğu belirtildi.

PSG'nin de başarılı oyuncuyu bu dönemde kadrosuna katmak için 15 milyon euro'luk bonservis bedeli düşündüğü kaydedildi.

PSG, geçen yaz transfer döneminde de Skriniar'ı kadrosuna katmak istemiş, 55 milyon euro'luk transfer teklifi reddedilmişti.

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