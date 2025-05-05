Skype'ın fişi bugün çekiliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Skype'ın fişi bugün çekiliyor

23 yıl boyunca dünya çapında insanları birbirine bağlayan Skype bugün kapanıyor. Microsoft, hizmetin resmen 5 Mayıs 2025’te sona ereceğini duyurdu. Skype kullanıcıları, ya Microsoft Teams’e geçiş yapacak ya da mevcut verilerini indirerek başka bir video görüşme uygulamasına geçecek.

Skype kullanıcıları, Microsoft Teams’e ücretsiz giriş yaparak tüm sohbet ve kişileri taşıyabilir. Teams, Skype’a benzer özellikler sunarken, aynı anda 10.000 kişiye kadar video görüşmesi yapabilme kapasitesine sahip. Ayrıca, gelişmiş güvenlik özellikleri ve Evernote, Office 365 gibi birçok entegrasyon da sunuyor. Teams, Android, iOS, Mac, PC ve web platformlarında kullanılabiliyor.

Skype kullanıcıları, verilerini Microsoft Teams’e aktarmak istemezlerse, Skype hesabındaki verileri dışa aktararak güvenli bir şekilde saklayabilirler. Verileri dışa aktarmak için Skype hesabına giriş yapıp, ayarlar kısmından "Hesap ve Profil" seçeneğine giderek, sohbet geçmişi ve dosyalar gibi verileri dışa aktarabilirler.

Skype’ın kapanmasıyla birlikte, Google Meet, Zoom, Webex, Discord, Slack ve Signal gibi popüler alternatifler öne çıkıyor. Özellikle Google Meet, ücretsiz planıyla kolayca geçiş yapılabilecek bir seçenek. Zoom, Webex ve Discord ise daha büyük toplantılar için kullanılabilirken, Signal, şifreli video görüşmeleri isteyenler için ideal bir tercih.

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