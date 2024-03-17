Slogana kızan Erdoğan yanıt verdi. ‘Çırağa müjde olmaz, ustaya olur’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya mitinginde CHP’yi hedef aldı. Erdoğan aynı zamanda staj ve çıraklık mağdurlarının sloganlarına sinirlenerek “Çırağa müjde olmaz, kalfaya, ustaya olur. Onun için de bu tür adımlar yanlış adımlar” dedi.

Geçtiğimiz ay Adana'da vatandaşlara seslenen Erdoğan slogan atan staj ve çıraklık mağdurlarına "Daha ne müjdeler vereceğiz" diye yanıt vermiş, emeklilik bekleyen binlerce kişinin umutlanmasına neden olmuştu.

Erdoğan bu kez Konya'da slogan atan staj ve çıraklık mağdurlarının attığı sloganlara sinirlenerek " “Çırağa müjde olmaz, kalfaya, ustaya olur. Onun için de bu tür adımlar yanlış adımlar. Konya’ya, Konyalıya sadakat ve siz bu sadakati bozmayın. Sen bizi dinle!" diye yanıt verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

“Son deprem felaketinde de gördük ki Konya tüm mazlumlara gönüllerini açtı. Konya Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesine çok sayıda destek yaptı.

Ülkemize yönelik sayısız saldırıların önüne set çektik. Sayısız saldırıyı birlikte bertaraf ettik. Ülkemizi siyasi, ekonomik ve askeri olarak hep geliştirdik. Cumhuriyet tarihi boyunca yaşadığımız demokrasi, hak, özgürlük ihlallerini telafi edecek reformları birer birer hayata geçirdik.

CHP yine DEM ile gizli saklı bir işbirliği içinde. Bu işbirliğini milletin gözünden kaçırmak için her gün yeni bir ifade buluyorlar. Sözde kent uzlaşması adı altında şehirleri, ilçeleri ve belediye meclislerini paylaşmaya başladılar. DEM, emirlere göre hareket ediyor, en çok oyu aldığı yerlerde bile örgütün emrinden çıkmayacak kukla isimleri aday olarak gösteri, yani nereden, Kandil'den...

Bu 2 partinin kurduğu sinsi oyuna Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için katılan başka aktörler de yok değil. Onlar da kendilerince bazı kavramlara sığınarak siyasette tırnak tutturmanın peşinde oldular.

Partimizden ayrılıp 6'lo masaya misafir oldular. Şu anda parlamentoda bile yerleri yok. Hepsinin sonu hüsranla bitti. Sırf AK Parti ve Erdoğan husumetiyle siyaset yaptıklarını sananları anlamakta zorlanıyoruz. Sırtını sadece konjonktüre dayamaktan başka sermayesi olmayanların sonu, yeni bir konjonktürle silinip gitmektir."