Bağış kampanyası Slovak devletinin Çeklerin organize ettiği yardım kampanyasına katılmama kararının ardından Nisan ayında başlatıldı.

Kampanyasını tertip eden komite tarafından bugün yapılan açıklamada, amaçlarının1 milyon avro toplamak olduğunu fakat 65 binden fazla bağışçının "Ukrayna için Cephane" kampanyasında 4 milyon avroyu aşan bir meblağın toplandığını ve bununla Ukrayna için top mermisi alınacağını bildirdiler.

Kampanya organizasyonun en önemli paydaşlarından olan Putin'e Hediye adlı STK'nın başındaki Dodo Dobrik, tüm alımlarda Çek Savunma Bakanlığı'na danıştıklarını bildirdi. Açıklamanın devamında söz konusu bakanlığın satın alınan mermi ve teçhizat için en uygun fiyat garantisi verdiği belirtildi.

Slovakya'nın halihazırdaki Başbakanı Robert Fico bağış kampanyasını eleştirdi. Joj24 adlı Slovak kanalına konuşan Başbakan, "Ukrayna'ya yapılacak yardımların cephedeki durumu değiştirebileceğini düşünmüyorum" dedikten sonra vatandaşlarını kanser hastalarının bakımı gibi daha önemli konularda kampanya düzenlemeye davet etti.