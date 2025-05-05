Slovenya'da ihracat patladı, denge fazlaya döndü

Slovenya, 2025 yılı Mart ayında 903,9 milyon euro dış ticaret fazlası açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 63,63 milyon euro açık veren ülke, bu yıl ihracatını yüzde 50 artırarak 7,65 milyar euroya taşıdı. Bu büyümede, AB dışı ülkelere yapılan ihracattaki yüzde 107,3’lük sıçrama etkili oldu. Aynı dönemde AB üyesi ülkelere yönelik ihracat yalnızca yüzde 0,4 arttı.

İthalat ise geçen yılın Mart ayına kıyasla yüzde 30,6 artarak 6,74 milyar euroya ulaştı. AB dışından yapılan ithalatta yüzde 63,2’lik büyüme dikkat çekerken, AB içinden alınan ürünlerdeki artış yüzde 3,2 seviyesinde kaldı. Böylece dış ticaret dengesi, güçlü ihracat performansının etkisiyle fazla verdi.

2025 yılının ilk çeyreğinde Slovenya’nın kümülatif dış ticaret fazlası 3,18 milyar euro oldu. Bu rakam, Sloven ekonomisinin ihracat odaklı yapısının küresel piyasalardaki dalgalanmalara rağmen dayanıklılığını ortaya koydu.

Slovenya’nın AB dışı pazarlardaki büyümesi, küresel ticaretteki yönelim değişikliklerini de gözler önüne seriyor.