SMS’e tıkladığınız anda hesabınız boşaltılabilir. Dev bankalar uyardı

Son dönemde artan sahte e-posta saldırıları, Sparkasse kullanıcılarını hesaplarının devre dışı bırakıldığına dair sahte uyarılarla kandırmaya çalışıyor. Dolandırıcılar, kullanıcıları kişisel bilgilerini güncellemeye zorlayan bağlantılara tıklamaları için yönlendiriyor.

SAHTE E-POSTALARLA HESAPLARI BOŞALTIYORLAR

Dolandırıcılar tarafından gönderilen sahte e-postalar, genellikle kişisel hitap içermiyor ve yazım hatalarıyla göze çarpıyor. Mesajlarda “Hesabınız devre dışı bırakıldı, tekrar aktif hale getirmek için buraya tıklayın” gibi ifadeler yer alıyor.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARILAR

Uzmanlar, bu şekilde sahte mesajlarla karşılaşan kişilere uyarılarda bulunuyor.

Sahte e-postalardaki bağlantılara kesinlikle tıklamayın.

Kişisel bilgilerinizi paylaşmayın.

Mesajı spam klasörüne taşıyın ve silin.

Banka bildirimlerinin yalnızca resmi uygulamalar veya doğrudan şubeler üzerinden yapılacağını unutmayın.

SMS DOLANDIRICILIĞINA DİKKAT

Dolandırıcıların gönderdiği sahte SMS mesajlarındaki bağlantılara tıklandığında ise banka hesaplarının tamamen sıfırlanma riski bulunuyor. Uzmanlar, bankadan resmi bir açıklama ya da arama gelmedikçe bu tür mesajlara itibar edilmemesi gerektiğini belirtiyor. Bu tür saldırılardan korunmak için kullanıcıların dikkatli olması ve şüpheli mesajları derhal yetkili birimlere bildirmesi gerekiyor.