Snapchat, Apple Watch uygulamasını duyurdu

Snapchat, giyilebilir teknoloji alanındaki varlığını genişleterek Apple Watch için özel bir uygulama başlattı. Yeni uygulama sayesinde kullanıcılar artık bileklerinden mesajları görüntüleyebilecek, hızlı yanıtlar verebilecek ve iletişimlerini sürdürebilecek. Bu gelişme, özellikle hareket halindeyken bile bağlantıda kalmak isteyen kullanıcılar için dikkat çekici bir yenilik olarak öne çıkıyor.

Snap tarafından yapılan açıklamada, uygulamanın Apple Watch üzerinden gelen mesajların ön izlemesini yapma ve yanıt verme imkanı sunduğu belirtildi. Kullanıcılar yanıtlarını klavye, çizim, sesli dikte ya da emoji yoluyla iletebiliyor. Şirket açıklamasında, “Bir restoranda buluşmak üzereyken arkadaşınıza ‘buradayım’ demek ya da koşudayken hızlıca cevap vermek hiç olmadığı kadar kolaylaştı” ifadesi kullanıldı.

Dünyada 100 milyondan fazla Apple Watch kullanıcısı bulunurken, yalnızca ABD’de bu sayı 30 milyona yaklaşıyor. Öte yandan Snapchat’in aylık aktif kullanıcı sayısı 900 milyonu aşıyor. Bu rakamlar, uygulamanın potansiyel erişimini gözler önüne seriyor. Ancak iki kullanıcı kitlesinin ne kadar örtüştüğü konusu hâlâ belirsizliğini koruyor.

Snapchat, bu yeni adımıyla farklı cihazlarda ulaşılabilir olma hedefini bir adım daha ileri taşıdı. Şirket yetkilileri, uygulamanın zaten tablet ve web gibi farklı platformlarda kullanılmakta olduğunu hatırlatarak, “Arkadaşlarımız ve ailemiz hayatımızın en önemli parçalarından. Bu yüzden her yerde, her an iletişimi sürdürmek önemli” açıklamasında bulundu.

Yeni Apple Watch uygulaması, kullanıcı deneyimini tamamen dönüştürmese de, Snapchat'in çoklu platform stratejisinin önemli bir uzantısı olarak değerlendiriliyor. Aynı zamanda kullanıcıların platformla etkileşimini sürdürmesine de katkı sağlıyor.