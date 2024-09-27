Snooker dünyasının efsanevi sesi 87 yaşında sustu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Snooker dünyasının efsanevi sesi 87 yaşında sustu

Snooker dünyasının efsanevi sesi Clive Everton, 30 yılı aşkın BBC kariyeri ve Snooker Scene dergisinin 51 yıllık editörlüğü ile hatırlanacak. Sporun en büyük anlarını yorumlayan Everton, Cheltenham’daki British Open’da anılıyor.

Snooker dünyasının efsanevi sesi Clive Everton, 30 yılı aşkın bir süre BBC TV’de çalışarak saygın bir yayıncı ve gazeteci olarak tanındı. Snooker Scene dergisinin kurucusu olan Everton, 51 yıl boyunca derginin editörlüğünü yaptı. Dünya Snooker Turu’ndan (WST) yapılan açıklamada, onun “snooker’ın gelmiş geçmiş en büyük yorumcularından biri ve sporun sesi” olduğu belirtildi. Everton, hayatını snookere adadı ve bir yayıncı ve gazeteci olarak sporun en tarihi anlarından bazılarını haberleştirdi.

Bu hafta Cheltenham’da düzenlenen British Open’da oyuncular, iki yıl önce onun adına verilen Clive Everton Kupası için yarışıyor. Yorumcu ve dostu Dave Hendon, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Snooker’ın sesi artık suskun ama sevdiği sporla sonsuza dek hatırlanacak. Yayıncılık ve gazeteciliğin devi. Çok değerli bir meslektaş ve arkadaş. Hepimiz ona çok şey borçluyuz.” dedi.

The Guardian’ın snooker muhabiriydi ve bilardo sporları hakkında 20’den fazla kitap yazdı. Yedi kez dünya şampiyonu Stephen Hendry, onun ölümünün “çok üzücü bir haber” olduğunu söylerken, diğer önde gelen oyuncular da sosyal medyada başsağlığı mesajları yayınladı. 2005 dünya şampiyonu Shaun Murphy, “Snooker yayıncılığının kraliyet ailesi Clive Everton’ın vefatını duyduğuma üzüldüm. Oyuncuların bu hafta onun adını taşıyan bir kupa için mücadele ediyor olması inanılmaz bir ironi. Sonuna kadar kusursuz bir zamanlama. Huzur içinde yat Clive” dedi.

1985’te dünya şampiyonluğunu kazanan Dennis Taylor ve 2010 dünya şampiyonu Neil Robertson da Everton’ın vefatından duydukları üzüntüyü dile getirdiler. Everton, snooker’ı ilk kez 1972’de BBC radyosunda yayınladı ve televizyon yorumculuğu kariyerine 1978 Dünya Şampiyonası’nda başladı. 1980’lerdeki patlama yıllarında Ted Lowe ve Jack Karnehm ile birlikte çalıştıktan sonra 1990’larda baş yorumcu oldu. Everton, oyuncu olarak da dünya amatör bilardo yarı finallerine ulaşmış ve dünya bilardo sıralamasında dokuzuncu, snooker’da ise 47. sıraya yükselmişti. Ayrıca, çeşitli spor dallarında da gazetecilik yapmış ve Jonah Barrington’ın menajerliğini üstlenmişti.

newfile-1.jpg

Son Haberler
İstanbul ve Aydın'da fuhuş operasyonu: 12 şüpheli tutuklandı
İstanbul ve Aydın'da fuhuş operasyonu: 12 şüpheli tutuklandı
Düzce'de üzerinde uyuşturucu bulunan şahıs yakalandı
Düzce'de üzerinde uyuşturucu bulunan şahıs yakalandı
Endonezya ve Tacikistan ikili görüşmeleri sıklaştırıyor
Endonezya ve Tacikistan ikili görüşmeleri sıklaştırıyor
Nihat Kahveci Acun Ilıcalı'yı topa tuttu
Nihat Kahveci Acun Ilıcalı'yı topa tuttu
Deprem bölgesinde yıkım yolsuzluğu
Deprem bölgesinde yıkım yolsuzluğu