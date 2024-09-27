Snooker dünyasının efsanevi sesi 87 yaşında sustu

Snooker dünyasının efsanevi sesi Clive Everton, 30 yılı aşkın bir süre BBC TV’de çalışarak saygın bir yayıncı ve gazeteci olarak tanındı. Snooker Scene dergisinin kurucusu olan Everton, 51 yıl boyunca derginin editörlüğünü yaptı. Dünya Snooker Turu’ndan (WST) yapılan açıklamada, onun “snooker’ın gelmiş geçmiş en büyük yorumcularından biri ve sporun sesi” olduğu belirtildi. Everton, hayatını snookere adadı ve bir yayıncı ve gazeteci olarak sporun en tarihi anlarından bazılarını haberleştirdi.

Bu hafta Cheltenham’da düzenlenen British Open’da oyuncular, iki yıl önce onun adına verilen Clive Everton Kupası için yarışıyor. Yorumcu ve dostu Dave Hendon, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Snooker’ın sesi artık suskun ama sevdiği sporla sonsuza dek hatırlanacak. Yayıncılık ve gazeteciliğin devi. Çok değerli bir meslektaş ve arkadaş. Hepimiz ona çok şey borçluyuz.” dedi.

I have some very sad news. Clive Everton has passed away at the age of 87. A giant of broadcasting and journalism. A much valued colleague and friend. We all owe him so much.

The Voice of Snooker is silent now but will forever be remembered by the sport he loved. — David Hendon (@davehendon) September 27, 2024

The Guardian’ın snooker muhabiriydi ve bilardo sporları hakkında 20’den fazla kitap yazdı. Yedi kez dünya şampiyonu Stephen Hendry, onun ölümünün “çok üzücü bir haber” olduğunu söylerken, diğer önde gelen oyuncular da sosyal medyada başsağlığı mesajları yayınladı. 2005 dünya şampiyonu Shaun Murphy, “Snooker yayıncılığının kraliyet ailesi Clive Everton’ın vefatını duyduğuma üzüldüm. Oyuncuların bu hafta onun adını taşıyan bir kupa için mücadele ediyor olması inanılmaz bir ironi. Sonuna kadar kusursuz bir zamanlama. Huzur içinde yat Clive” dedi.

1985’te dünya şampiyonluğunu kazanan Dennis Taylor ve 2010 dünya şampiyonu Neil Robertson da Everton’ın vefatından duydukları üzüntüyü dile getirdiler. Everton, snooker’ı ilk kez 1972’de BBC radyosunda yayınladı ve televizyon yorumculuğu kariyerine 1978 Dünya Şampiyonası’nda başladı. 1980’lerdeki patlama yıllarında Ted Lowe ve Jack Karnehm ile birlikte çalıştıktan sonra 1990’larda baş yorumcu oldu. Everton, oyuncu olarak da dünya amatör bilardo yarı finallerine ulaşmış ve dünya bilardo sıralamasında dokuzuncu, snooker’da ise 47. sıraya yükselmişti. Ayrıca, çeşitli spor dallarında da gazetecilik yapmış ve Jonah Barrington’ın menajerliğini üstlenmişti.