Snooker dünyasının efsanevi sesi 87 yaşında sustu

Snooker dünyasının efsanevi sesi Clive Everton, 30 yılı aşkın bir süre BBC TV’de çalışarak saygın bir yayıncı ve gazeteci olarak tanındı. Snooker Scene dergisinin kurucusu olan Everton, 51 yıl boyunca derginin editörlüğünü yaptı. Dünya Snooker Turu’ndan (WST) yapılan açıklamada, onun “snooker’ın gelmiş geçmiş en büyük yorumcularından biri ve sporun sesi” olduğu belirtildi. Everton, hayatını snookere adadı ve bir yayıncı ve gazeteci olarak sporun en tarihi anlarından bazılarını haberleştirdi.

Bu hafta Cheltenham’da düzenlenen British Open’da oyuncular, iki yıl önce onun adına verilen Clive Everton Kupası için yarışıyor. Yorumcu ve dostu Dave Hendon, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Snooker’ın sesi artık suskun ama sevdiği sporla sonsuza dek hatırlanacak. Yayıncılık ve gazeteciliğin devi. Çok değerli bir meslektaş ve arkadaş. Hepimiz ona çok şey borçluyuz.” dedi.

I have some very sad news. Clive Everton has passed away at the age of 87. A giant of broadcasting and journalism. A much valued colleague and friend. We all owe him so much.

The Voice of Snooker is silent now but will forever be remembered by the sport he loved.