Sobadan çıkan dumandan etkilenen yaşlı adam hastaneye kaldırıldı

Köşklü Çeşme Mahallesi 527. Sokak’taki bir gecekonduda meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, tek başına yaşayan B.Y., yakacak attığı sobanın kapağını açık unutunca, Sobadan yükselen dumanlar kısa sürede gecekondunun içine doldu.

Dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar ise panikle durumu sağlık ekiplerine bildrirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri gecekonduya girerek B.Y.'yi dışarıya çıkardı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan B.Y., daha sonra Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.