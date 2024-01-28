Sobadan çıkan yangında ev alevlere teslim oldu: Anne kurtarıldı, oğlu hayatını kaybetti

Burdur’da Hızırilyas Mahallesi’ne bağlı Deliklitaş Sokak’ta yer alan 41 yaşındaki Murat Aynur’a ait müstakil evde sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın esnasında evde bulanan Murat Aynur’un annesi 76 yaşındaki Fatmana Evcil evden son anda kurtarıldı. Murat Aynur ise alevlerin teslim aldığı evde mahsur kaldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

İçeri giren itfaiye ekipleri Murat Aynur’un yanarak hayatını kaybettiğini tespit etti.

Aynur’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.