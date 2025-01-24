Sobadan tutaşan ev küle döndü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Şenyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Kanser tedavisi gören Musa Oral'a ait evde, kömür sobasından çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek, Musa Oral'ı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Belediye olarak ellerinden gelen her türlü desteği sunacaklarını ifade etti.