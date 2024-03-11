Sobayı yakmak isterken yanarak can verdi

Kaynak: İHA
Sobayı yakmak isterken yanarak can verdi
Muğla’nın Marmaris ilçesinde sobayı tutuşturmak için tiner döken ve oluşan patlamada ağır yaralanan belediye işçisi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre 16 Şubat Cuma günü gerçekleşen acı olayda Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü biriminde demir atölyesinde işçi olarak çalışan 22 yaşındaki Yener Durmuş, sabah saatlerinde sobayı tutuşturmak için tiner dökerken birden alev alarak tiner tenekesi patladı. Patlamayı duyan diğer işçilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri Yener Durmuş'a ilk müdahaleyi yaparak Marmaris Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudunun yarısında 3. derece ağır yanık oluşan ve hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen işçi, Dalaman Havalimanı'na Ankara’dan gelen ambulans uçakla Kocaeli’ye sevk edildi.
Kocaeli'nde 24 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Durmuş, doktorların tüm uğraşlarına rağmen kurtarılamadı.

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