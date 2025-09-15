SOCAR, İtalyan akaryakıt devini alıyor

İtalya’nın petrol sektöründeki önemli şirketlerinden Italiana Petroli (IP), sahibi Brachetti-Peretti ailesi tarafından Azerbaycan devletinin petrol şirketi SOCAR’a devredilmek üzere—kaynaklara göre—tamamlanmak üzere olan bir anlaşmaya sahne oluyor. Bu sessiz ama stratejik anlaşma, IP’nin ülkedeki en büyük akaryakıt istasyonu ağlarından birini SOCAR’a devredecek.

ANLAŞMANIN DETAYLARI VE ZAMAN ÇİZGİSİ

Görüşmelerin sonucunda SOCAR ile Italiana Petroli arasında yapılan anlaşmanın Pazartesi günü imzalanabileceği belirtiliyor; ancak son dakika engelleri anlaşmayı geciktirebilir. Reuters Finansal şartlar hâlâ kamuoyuyla paylaşılmamış durumda.

Ailesi, şirket değerlemesi olarak yaklaşık 2,5 milyar Euro talep ediyor; bu rakam şirketin kasasındaki yaklaşık 500 milyon Euro nakit ile birlikte değerlendiriliyor.

IP’NİN OPERASYONEL GÜCÜ VE PAZAR POZİSYONU

Italiana Petroli, günde yaklaşık 200.000 varil işleme kapasitesine sahip rafinerileri işletiyor. Reuters+2Reuters+2 Şirketin aynı zamanda 4.500’ü aşkın benzin istasyonu ağı var; bu da onu İtalya’da dağıtım ve satış açısından kritik oyunculardan biri konumuna getiriyor.

Rafinerileri arasında Ancona, Trecate (SARPOM) ve Ravenna’da Alma rafinerisine ait bir contrat/tolling sözleşmesi bulunuyor. Reuters+2energynews.pro+2 Ayrıca 2023’te ExxonMobil’in İtalya’daki bazı varlıklarının satın alınmasıyla şirketin depolama ve taşıma kapasitesi önemli ölçüde arttı.

İTALYA’NIN RESMÎ KAYGILARI

İtalyan hükümeti, bu tür stratejik varlık devirlerinde “golden power” (altın yetki) mekanizmasını kullanma hakkına sahip. Yetkililer, SOCAR ile yapılan pazarlıklarda, yakıt tedariki sürekliliği ve iş güvencesi gibi konularda garantiler istiyor.

Bu talepler, ülkenin enerji arz güvenliğini koruma yönündeki politikalarıyla uyuşuyor. Petrol ve rafinaj sektöründeki büyük oyuncular değişirken, hükümetler hem ekonomik hem stratejik riskleri hesaplıyor. Reuters

AVRUPA’NIN RAFİNERİ SEKTÖRÜNDE GENİŞLEYEN DALGA

Şayet bu büyük devir işlemi gerçekleşirse İtalya’daki özel sermayeli rafineri şirketlerinin SOCAR dışındaki uluslararası oyuncular tarafından devralınması eğiliminin devamı niteliğinde. Geçen yıl Moratti ailesinin Saras şirketindeki kontrol hissesinin Vitol’a satılması da aynı trendin bir parçasıydı.

Brachetti-Peretti ailesindeki IP satışının, Avrupa ve Akdeniz’de yakıt dağıtımı, rafinaj kapasitesi ve pazar rekabeti üzerinde önemli sonuçları olması bekleniyor.