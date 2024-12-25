Sofascore’a erişim engeli

Kaynak: İHA
Sofascore’a erişim engeli

Futbol ve diğer spor içeriklerinin paylaşıldığı popüler platform Sofascore’a, Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından erişim engeli getirildi.

Erişim engeli hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kullanıcılar siteye erişim sağlayamadı.

BTK'DAN AÇIKLAMA YOK

Sofascore’a yapılan erişim engelinin sebebiyle ilgili olarak Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak, kullanıcılar "Sofascore.com" adresine girmeye çalıştıklarında, karşılarına BTK tarafından uygulanan erişim engeline dair bir uyarı metni çıkıyor. Bu metinde, "Uyarı! Yasadışı bahis terörün finansmanında kullanılabilmektedir. Yasadışı bahis sitelerine gönderdiğiniz paralar sizi suçlu duruma düşürebilir. Ayrıca yasadışı bahis ve kumar suçtur" ifadeleri yer alıyor.

BAHİS REKLAMLARI NEDENİYLE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Sofascore tarafından yayımlanan bahis reklamlarının, erişim engeline yol açan etkenlerden biri olabileceği düşünülüyor. Yasaklı bahis sitelerine yapılan yönlendirmeler ve yasadışı bahis içerikleri nedeniyle, platforma erişim engeli getirilmiş olabilir.

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