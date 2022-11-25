25 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Feghouli Süper Lig takımıyla anlaştı

Feghouli Süper Lig takımıyla anlaştı

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra 1.6 milyon euro alacağı için FIFA'ya başvuruda bulunan Sofiane Feghouli, sezon başında gelen teklifleri düşük bulmuş ve hiçbir takımla anlaşmamıştı.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 22:29
Takip Et

Sofiane Feghouli'nin yeni takımı belli oldu

Feghouli Süper Lig takımıyla anlaştı
+
Aa
-

Çalışmalarını yalnız başına sürdüren Feghouli, ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşamaya da devam etmişti.

Feghouli sonunda kalmak istediği İstanbul'da futbola devam kararı aldı ve Fatih Karagümrük'le anlaşmaya vardı. 

Feghouli'nin bugün sağlık kontrolünden geçtiği de öğrenildi. Cezayirli futbolcunun kısa süre içinde imza atması bekleniyor.

Feghouli, Galatasaray'da 126 lig maçında 25 gol atıp, 25 asist yapmıştı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son anket sonuçları açıklandı. Saray'da herkes bir partinin oyunu konuşuyor
1
﻿Son anket sonuçları açıklandı. Saray'da herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Son anket sonuçları açıklandı. Saray'da herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
2
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
﻿Ahmet Hakan'dan sonra Abdulkadir Selvi de gereğini yaptı. Seçim sonucunu açıkladı
3
﻿Ahmet Hakan'dan sonra Abdulkadir Selvi de gereğini yaptı. Seçim sonucunu açıkladı
﻿Ahmet Hakan'dan sonra Abdulkadir Selvi de gereğini yaptı. Seçim sonucunu açıkladı
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
4
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
5
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
6
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
7
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
﻿Brezilya’da iki okula silahlı saldırı 3 ölü, 11 yaralı
﻿Brezilya’da iki okula silahlı saldırı 3 ölü, 11 yaralı
﻿Brezilya’da iki okula silahlı saldırı 3 ölü, 11 yaralı
﻿Soma’da madende iş kazası: 1 ölü   
﻿Soma’da madende iş kazası: 1 ölü   
﻿Soma’da madende iş kazası: 1 ölü   
﻿Anadolu Otoyolu'nda feci kaza. Tıra çarpan otomobildeki karı koca yaralandı
﻿Anadolu Otoyolu'nda feci kaza. Tıra çarpan otomobildeki karı koca yaralandı
﻿Anadolu Otoyolu'nda feci kaza. Tıra çarpan otomobildeki karı koca yaralandı
﻿Tesla Çin'de satılan 67 bin 698 otomobili geri çağırdı
﻿Tesla Çin'de satılan 67 bin 698 otomobili geri çağırdı
﻿Tesla Çin'de satılan 67 bin 698 otomobili geri çağırdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.