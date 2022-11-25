Feghouli Süper Lig takımıyla anlaştı

Çalışmalarını yalnız başına sürdüren Feghouli, ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşamaya da devam etmişti.
Feghouli sonunda kalmak istediği İstanbul'da futbola devam kararı aldı ve Fatih Karagümrük'le anlaşmaya vardı.
Feghouli'nin bugün sağlık kontrolünden geçtiği de öğrenildi. Cezayirli futbolcunun kısa süre içinde imza atması bekleniyor.
Feghouli, Galatasaray'da 126 lig maçında 25 gol atıp, 25 asist yapmıştı.
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