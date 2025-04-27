Şoför almadı! Yolcu otobüsün önünü kesti

Kaynak: İHA

Mecidiyeköy’de otobüsü kaçıran yolcu, peşinden koşup binmek istedi. Şoförün almaması üzerine otobüsün önünü kesti. Yolcunun güçlükle uzaklaştırıldığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mecidiyeköy'de otobüsü kaçıran yolcu, peşinden koşarak araca binmek istedi. Şoförün almaması üzerine otobüsün önünü kesen yolcu, uzun süre hareket etmesini engelledi. Yolcunun güçlükle uzaklaştırıldığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Şişli Mecidiyeköy'de öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre bir yolcu, Mecidiyeköy-Arnavutköy seferini yapan 336 M sayılı İETT otobüsünü kaçırdı. Duraktan kalkan aracın peşinden koşan yolcu, otobüse binmek istedi. Şoför, durak harici yolcu alımının yasak olması nedeniyle yolcuyu otobüse almadı. Duruma sinirlenen yolcu, otobüsün önünü kesti ve geç kaldığını belirterek, şoföre hakaretlerde bulundu. Dakikalarca otobüsün önünü keserek ilerleyen öfkeli adam, bir kaza yaşanmadan yoldan çekildi. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Şoför almadı! Yolcu otobüsün önünü kesti

Şoför almadı! Yolcu otobüsün önünü kesti

Son Haberler
2. Lig'de 33. hafta sona erdi
2. Lig'de 33. hafta sona erdi
Papa Franciscus'un mezarından ilk fotoğraflar yayınlandı
Papa Franciscus'un mezarından ilk fotoğraflar yayınlandı
Eyüpspor - Galatasaray maçının VAR hakemi
Eyüpspor - Galatasaray maçının VAR hakemi
Özgür Özel'den kritik açıklamalar
Özgür Özel'den kritik açıklamalar
Gaziantep Futbol Kulübü İrfan Can Eğribayat'a tepki gösterdi
Gaziantep Futbol Kulübü İrfan Can Eğribayat'a tepki gösterdi