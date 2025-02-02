Şoför fenalaştı, direksiyona geçen kadın yolcu faciayı önledi

Kaynak: İHA
Şoför fenalaştı, direksiyona geçen kadın yolcu faciayı önledi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsünün şoförü seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan otobüsü, bir kadın yolcu direksiyona geçerek durdurdu. Kazada 4 kişi hafif şekilde yaralanırken, büyük bir facia son anda önlendi.

Kaza, gece saatlerinde Dilovası'nın Tavşancıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehirlerarası yolcu otobüsünün şoförü seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan otobüs bariyere çarparak ilerlemeye devam etti. Bu sırada bir kadın yolcu hızla direksiyona geçerek otobüsü kontrol altına almaya çalıştı ve büyük bir faciayı önledi. Kazada hafif yaralanan 4 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Otobüsteki diğer yolcular ise olay yerine yönlendirilen başka bir otobüse alınarak yolculuklarına devam etti.

Kaza sebebiyle otobüste maddi hasar meydana geldi.

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