Şoför otobüste fenalaşan öğrenciyi hastaneye yetiştirdi. İyi insanlar iyi ki varlar

Kaynak: İHA
Şoför otobüste fenalaşan öğrenciyi hastaneye yetiştirdi. İyi insanlar iyi ki varlar
Isparta’da halk otobüsünde fenalaşan üniversite öğrencisi, otobüs şoförü soğukkanlı tavrı sayesinde hızlıca hastaneye yetiştirildi. Yaşananlar otobüsün güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Çünür Mahallesi-Mihri Hatun Kız Öğrenci Yurdu seferini yapan, Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'nin 22 numaralı otobüsünde yaşandı.

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Alınan bilgilere göre, arkadaşları ile beraber otobüse binen üniversite öğrencisi Rabia Cin (22) seyir halindeki otobüste fenalaşarak yere yığıldı. Genç kıza ilk müdahale yanındaki arkadaşları ve otobüsteki diğer yolcular tarafından yapıldı. Yaşananları fark eden şoför Mehmet Özçelik, hiçbir durakta durmayarak öğrenciyi bir özel hastanenin acil servisine yetiştirdi.

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O dakikalar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Diğer taraftan, hastaneye kaldırılan genç kızın sağlık durumun iyi olduğu bildirildi.

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