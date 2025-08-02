Şoförlerin bıçaklı kavgası şok etti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Şoförlerin bıçaklı kavgası şok etti

Manisa’nın Kula ilçesinde, Ankara-İzmir seferini yapan yolcu otobüsünde korku dolu anlar yaşandı. Şoförler arasında çıkan tartışma kan aktı. Yolcuların gözü önünde kavgada jandarma devreye girdi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kula ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara'dan İzmir'e sefer yapmakta olan yolcu otobüsünde şoförler B.Ç. ile A.İ. arasında tartışma çıktı. Gerginliğin artması sonucu şoförlerin tartışması, yol kenarında bıçaklı kavgaya dönüştü. A.İ. tartıştığı diğer şoförü bıçakla yaralarken, yolcular ise ikiliyi ayırmaya çalıştı.

Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, A.İ.'yi gözaltına alırken, olayda hafif yaralanan B.Ç. ise sağlık ekiplerince Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Yolcu otobüsünde 2 şoför arasında bıçaklı kavga

Yolcu otobüsünde 2 şoför arasında bıçaklı kavga

Yolcu otobüsünde 2 şoför arasında bıçaklı kavga

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