Şoförlük tarihe karışıyor. Yapay zekâdan devrim

Tesla, yeni otonom sürüş yazılımı FSD v12 ile kontrolü şoförlerden alarak, tamamen yapay zekâya bırakmaya hazırlanıyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Şoförlük tarihe karışıyor. Yapay zekâdan devrim

Tesla, yeni otonom sürüş yazılımı FSD v12 ile otonom sürüş deneyimini en üst düzeye çıkarıyor. Yapay zekâ tarafından sürülen araçlar, şoförlere duyulan ihtiyacı azaltıyor. Sosyal medyada bir Tesla kullanıcısı tarafından paylaşılan video, firmanın otopilot teknolojisinde kaydettiği ilerlemeyi gözler önüne serdi.

Tesla, FSD yazılımının yeni sürümü v12'yi yayınladı. Yazılımı bugüne kadar topladığı 10 milyonun üzerinde gerçek sürüş videosuyla eğiten firma, otopilot teknolojisini gelecekte tamamen yapay zekâya bırakmayı planlıyor.

Tesla CEO'su Elon Musk, 25 Ağustos'ta X hesabı üzerinden paylaştığı bir videoda v12'nin potansiyelleri gösterdi. Videoda, yapay zekânın yönettiği aracın paralel park ettiği, trafik ışıklarında durduğu ve kavşaklardan başarıyla döndüğü görülüyor.

Diğer bir kullanıcının paylaştığı videoda ise, otopilotun karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaları algıladığı ve yayalara yol verdiği görülüyor.

zeka.jpg

ÖNEMLİ BİR SIÇRAMA

Mevcut olarak FSD v12'nin de bazı sınırlamaları bulunuyor. Ancak sosyal medyada yayınlanan videolarda, otopilotun potansiyeli açık bir şekilde görülüyor. Yazılım, firmanın Seviye 4 ve Seviye 5 otopilot teknolojisine ulaşma arayışında önemli bir sıçramayı temsil ediyor. Seviye 4 ve Seviye 5, sürücülerin artık devam ederken aracı izlemelerine gerek kalmadığı seviyeler olarak tanımlanıyor.

İlgili Haberler
Tesla fabrikasında 2 milyonuncu araç üretildi
Tesla fabrikasında 2 milyonuncu araç üretildi
Tesla otomobiller 4 ayda 3 kere zamlandı. Ülkemize nisan ayında gelmişti
Tesla'dan yeni otomobil. İlk fotoğrafı paylaşıldı
Tesla sattığı araçları geri çağırıyor. Dev markadan korkutan hamle
Öne Çıkanlar
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
Son Haberler
Bankada döviz hesabı olanların dizlerinin bağı çözüldü: "Bir defaya mahsus bu parayı ödeyebilirler!" Ekonomi
Bankada döviz hesabı olanların dizlerinin bağı çözüldü: "Bir defaya mahsus bu parayı ödeyebilirler!"
Dortmund galibiyet hasretine son dakikalarda son verdi Spor
Dortmund galibiyet hasretine son dakikalarda son verdi
Ölümlere neden olan köpek cinsi yasaklanıyor. Bizde onlarca insan öldü önlem alınmadı Güncel
Ölümlere neden olan köpek cinsi yasaklanıyor. Bizde onlarca insan öldü önlem alınmadı
Hasene Konteyner Kent’te klima kurulumu tamamlandı Güncel
Hasene Konteyner Kent’te klima kurulumu tamamlandı
Survivor eski yarışmacısı Duygu Bal'ın estetikli son halini görenler şaşı oldu Magazin
Survivor eski yarışmacısı Duygu Bal'ın estetikli son halini görenler şaşı oldu
Tuzla'da orman yangını Güncel
Tuzla'da orman yangını