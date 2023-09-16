Şoförlük tarihe karışıyor. Yapay zekâdan devrim

Tesla, yeni otonom sürüş yazılımı FSD v12 ile otonom sürüş deneyimini en üst düzeye çıkarıyor. Yapay zekâ tarafından sürülen araçlar, şoförlere duyulan ihtiyacı azaltıyor. Sosyal medyada bir Tesla kullanıcısı tarafından paylaşılan video, firmanın otopilot teknolojisinde kaydettiği ilerlemeyi gözler önüne serdi.

Tesla, FSD yazılımının yeni sürümü v12'yi yayınladı. Yazılımı bugüne kadar topladığı 10 milyonun üzerinde gerçek sürüş videosuyla eğiten firma, otopilot teknolojisini gelecekte tamamen yapay zekâya bırakmayı planlıyor.

Tesla CEO'su Elon Musk, 25 Ağustos'ta X hesabı üzerinden paylaştığı bir videoda v12'nin potansiyelleri gösterdi. Videoda, yapay zekânın yönettiği aracın paralel park ettiği, trafik ışıklarında durduğu ve kavşaklardan başarıyla döndüğü görülüyor.

Diğer bir kullanıcının paylaştığı videoda ise, otopilotun karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaları algıladığı ve yayalara yol verdiği görülüyor.

ÖNEMLİ BİR SIÇRAMA

Mevcut olarak FSD v12'nin de bazı sınırlamaları bulunuyor. Ancak sosyal medyada yayınlanan videolarda, otopilotun potansiyeli açık bir şekilde görülüyor. Yazılım, firmanın Seviye 4 ve Seviye 5 otopilot teknolojisine ulaşma arayışında önemli bir sıçramayı temsil ediyor. Seviye 4 ve Seviye 5, sürücülerin artık devam ederken aracı izlemelerine gerek kalmadığı seviyeler olarak tanımlanıyor.