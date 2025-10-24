Yabancı uzmanlar, bu sebzelerin içerdiği "guatrojen" bileşiklerinin, tiroidin iyotu kullanımını engelleyerek potansiyel tehlike arz ettiğini ifade etti.

Sağlıklı beslenme listelerinin vazgeçilmezi olan bazı sebzelerin, özellikle iyot alımı yetersiz olan kişiler için "sessiz bir tehdit" oluşturduğu bilim dünyasında yankılandı.

Turpgiller (Brassica) ailesine ait olan karnabahar, lahana ve şalgam gibi besinlerin, içerdikleri doğal kimyasallar nedeniyle tiroid bezinin normal işleyişini bozma potansiyeli taşıdığı, son dönemde yapılan çalışmalarla gün yüzüne çıktı.

GUATROJEN BİLEŞİKLERİ ALARM VERDİ

Bilimsel literatürde "guatrojen" olarak adlandırılan bu bileşikler, tiroidin iyotu kullanma yeteneğiyle rekabete girdi.

Uzmanlar, bu bileşiklerin, tiyroid hormonlarının temel yapı taşları olan tiroksin (T4) ve triiyodotironin (T3) hormonlarına iyotun eklenme sürecini engelleyebildiğini belirtti.

Aşırı ve çiğ tüketim durumunda, bu durumun tiroid bezinin büyümesi anlamına gelen guatr hastalığına ve potansiyel olarak hipotiroidizme yol açabileceği ifade edildi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE ARAŞTIRMA BULGULARI

ABD'deki Kresser Enstitüsü'nden fonksiyonel tıp uzmanı Chris Kresser, özellikle iyot eksikliği riski taşıyan hastaların ve tiroid problemi olan bireylerin bu tür besinlere dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Kresser, "Büyük miktarlarda guatrojenlere maruz kalmak, iyotun tiroid hormonu içine dahil edilmesini engeller. Bu durumda, ne kadar iyot takviyesi alınırsa alınsın, guatrojenik maddelerin büyük alımı aşılamaz" ifadelerini kullandı.

Kresser, risk altındaki hastalar için haftada üç ila beş porsiyon pişmiş turpgil sebze tüketimini önerdiğini kaydetti.

Beslenme uzmanı ve araştırmacı Dr. Alina Petre, yayımlanan bilimsel makalelerde guatrojenlerin üç temel türüne dikkat çekti: Goitrinler, tiyosiyanatlar ve flavonoidler.

Petre, bu bileşiklerin tiroid peroksidaz (TPO) enziminin işleyişine müdahale ederek hormon üretimine zarar verebildiğini belirtti. Ancak Petre, çoğu kişide ve yeterli iyot alımı sağlandığında, bu besinlerin ölçülü ve pişirilerek tüketilmesinin güvenli olduğunu da sözlerine ekledi.

Pişirmenin, guatrojenik etkiyi büyük ölçüde azalttığı, bilimsel çalışmalarla desteklenen bir bilgi olarak öne çıktı.