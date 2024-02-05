Soğanı sakın böyle tüketmeyin. Ölüm saçıyor

İnsanlar doğal besinlere yönelirken soğanla ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı.

Soğanın yağda kavrulmasının ölümcül sonuçları söylendi.

Soğan, sağlıklı beslenmenin önemli bir parçasıdır. Ancak soğanı nasıl pişirdiğiniz de çok önemlidir.

Soğanı yağda kavurmak, hem kalori hem de kanserojen madde artışına neden olur. Bu da sağlığınızı olumsuz etkiler.

Yağda kavurulan soğan, yüksek ısıda yağın oksitlenmesi ve yanması sonucu oluşan trans yağlar ve serbest radikaller içerir.

Bu maddeler, kalp hastalığı, kanser, diyabet ve obezite gibi birçok hastalığın riskini artırır.

Bu yüzden soğanı yağda kavurmak yerine, diğer sebzelerle birlikte çiğ olarak tencereye atarak veya etin suyunda pişirerek tüketmek daha sağlıklıdır.

Böylece soğanın doğal suyu, aroması ve besin değeri korunur.