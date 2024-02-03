Soğuk algınlığı ve romatizmaya iyi geliyor. İşte şifa saçan ot

Hatice Özen
Soğuk algınlığı ve romatizmaya iyi geliyor. İşte şifa saçan ot
Soğuk algınlığına romatizmaya iyi gelen ve şifa saçan ot olarak değerlendirilen ardıç otu dikkat çekti.

Ardıç otu, kozalakgiller familyasından gelen ve besleyici özelliğiyle bilinen bir bitkidir.

Ardıç otu, soğuk algınlığından romatizmaya kadar pek çok rahatsızlığa iyi geldiği için şifalı bir ot olarak kabul edilir.

Ardıç otu, 2-5 metre arasında uzayan bir ağaçtır. Yaprakları ince, uzun, sivri uçlu ve hoş kokuludur. Meyveleri siyah renkli ve parlak kozalaklardır. Bu meyvelere ardıç tohumu da denir. Kasım ve aralık aylarında hasat edilip kurutulur. Çeşitli türleri bulunur.

Ardıç otu, kan şekerini düzenler. Pankreasın sağlıklı çalışmasına katkıda bulunur. Hastalıklardan kurtulmayı hızlandırır. Vücuda enerji verir. Böbrek, mesane ve idrar yollarını arındırır.

Terlemeyi ve idrarı arttırır. Vücuttaki fazla suyu atar. Soğuk algınlığı, romatizma, damar sertliği ve nikris gibi hastalıklara karşı faydalıdır.

Ardıç otu, kadınlarda beyaz akıntıyı önler. Adet sancılarını hafifletir. Böbrek iltihabı olanlar kullanmamalıdır. Önerilen dozu aşmamalıdır.

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