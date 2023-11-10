Soğuk duşun mucize 8 faydası ortaya çıktı

Yaz mevsiminde insanlar ter kokusunu önlemek için sık sık duş alıyorlar. Bu durum yazın duş almanın yaygın olduğunu gösteriyor.

Soğuk duşun ise inanılmaz yararlarının olduğu ortaya çıktı.

İŞTE SOĞUK DUŞUN 8 YARARI…

-Stresi azaltır.

-Duygusal direnci artırır.

-Belleği güçlendirir.

-Daha zinde olmanızı sağlar.

-Nabız ve tansiyonu düşürür.

-Soğuk duş kasların onarılmasını hızlandırır.

-İmmün sistemi destekler.

-Lenf dolaşımını iyileştirir.

SOĞUK DUŞ NASIL ALINIRSA SAĞLIKLI OLUR?

Önce ılık bir duş ile başlayabilirsiniz. Vücudunuzun alışacağı, sıcak suyun çok fazla olmadığı bir ısı ayarından başlayabilirsin. Duş alırken de suyu soğuğa çevirebilirsin. Ancak başlangıç için 30 saniye ile 2 dakika arası bir süre soğuk su altında kalmak daha uygun. Zamanla bu süreyi uzatabilir ve hatta herhangi bir sorun yaşamadığınız sürece de direk soğuk su ile duş alabilirsin.