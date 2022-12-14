Soğuk hava balık fiyatlarını zıplattı. Vatandaş tezgaha ekmek banar oldu

İHA

Karadeniz’de son günlerde yaşanan sert hava koşulları balık tezgâhlarında etkisini gösterdi. Balık tezgâhlarında hamsinin kilosu 50 liradan, mezgitin kilosu 40-50 liradan satışa sunuldu. Vatandaşlara fiyatlar bir miktar pahalı gelirken, balıkçılar ise normal olduğunu savundu.





“BİR GÜLDÜRÜYOR BİR ÖLDÜRÜYOR”

Bu sezonda hamsinin pek istikrarlı görünmediğini söyleyen balıkçı Adnan Demir, “Şu anda hamsiler iri fakat kilosunu 50 liradan satıyoruz. Pek bir bolluk da yok tezgâhlarda, müşteriye vermek için biz de ancak 10-12 kasa hamsi alıyoruz, pahalı gidiyor. Mezgit ise 40-50 lira civarında satılıyor. Denizlerde pek bir balık yok, rast gelen kayığa geliyor ama rast gelmeyen de geziyor, bol bol mazot yakıyorlar. Bu sene hamsi sezonu böyle, bir güldürüyor bir öldürüyor. Allah gemicilere kolaylık versin” diye konuştu.



Balıkçı Hakan Erol ise, “Önceki senelere göre biraz sıkıntı var tabii, pek bir bolluk yok. Hamsiden başka barbunya, tirsi, mezgit ve kalkan var” dedi.