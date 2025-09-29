Soğuk hava dalgası, kalp sağlığı için gizemli bir alarm zili çalıyor

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, kalp ve damar sağlığı üzerindeki riskler de belirgin bir artış gösterdi.

Basit bir üşüme hissinden çok öte, bilimsel çalışmalar soğuk hava dalgaları ile kalp krizi vakaları arasındaki doğrudan ilişkiyi kanıtladı.

Uzmanlar, özellikle kronik rahatsızlığı olan ve yaşlı bireyler için kış aylarında alınması gereken hayati önlemler konusunda uyardı.

SOĞUĞUN KALP ÜZERİNDEKİ SİNSİ ETKİSİ

Soğuk hava vücut üzerinde karmaşık fizyolojik değişikliklere yol açar. Bu süreçlerin başında, hayati organlara giden ısıyı korumak amacıyla damarların daralması, yani vazokonstriksiyon gelir.

Damar daralması, kan basıncını (tansiyonu) yükselterek kalbin daha fazla efor sarf etmesine neden oldu.

BİLİMSEL KANITLAR: NEDEN KIŞ AYLARINDA VAKALAR ARTIYOR?

Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) tarafından desteklenen geniş çaplı araştırmalar, hava sıcaklığındaki her 1 derecelik düşüşün, koroner arter hastalığı ve kalp krizi riskini önemli ölçüde artırdığını ortaya koydu.

İngiltere'deki Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'ndan Prof. Dr. John E. Williams liderliğindeki bir çalışma, düşük sıcaklıkların kanın pıhtılaşma eğilimini artırdığını ve kandaki fibrinojen seviyelerini yükselttiğini gösterdi. Bu durum, damar içinde pıhtı oluşumu riskini katlıyor ve kalp krizi olasılığını ciddi ölçüde yükseltti.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından finanse edilen bir meta-analiz, soğuk havanın vücutta inflamasyonu (iltihaplanmayı) artırıcı etkisinin olduğunu ve bunun da plakların yırtılarak damar tıkanıklığına yol açabileceğini belirtti.

UZMAN GÖRÜŞÜ: ÖNLEYİCİ TEDBİRLER HAYAT KURTARIR

Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Johns Hopkins Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü'nden Dr. Elizabeth K. Foster, soğuk havada fiziksel aktivite yapacak kişilere önemli uyarılarda bulunuyor.

Dr. Foster, "Soğuğa maruz kalındığında, vücut ısısını koruma çabası kalbe ek yük bindirir. Özellikle sabah erken saatlerde veya rüzgarlı havalarda dışarı çıkmak zorunda kalan hastalarımızın, ani ve ağır eforlardan kaçınması gerekiyor" dedi.

Uzmanlar, soğuk havalarda grip ve zatürre gibi solunum yolu enfeksiyonlarının da arttığını ve bu enfeksiyonların kalp krizini tetikleyebilecek sistemik stresi yükselttiğini vurguladı.

RİSK ALTINDAKİ GRUPLAR VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Soğuk hava riski özellikle; 65 yaş üstü bireylerde, yüksek tansiyon, diyabet ve daha önce kalp krizi geçirmiş kişilerde daha yüksek.

TEMEL KORUNMA YOLLARI:

Kat Kat Giyinmek: Vücut ısısını sabit tutmak için özellikle göğüs bölgesini, elleri ve başı korumak.

Eforu Sınırlamak: Soğuk havada kar küreme gibi ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak.

Isınmış Ortamlar: Ev ve iş yerlerinin ideal sıcaklıkta tutulmasına dikkat etmek.

İlaç Takibi: Tansiyon ve kalp ilaçlarını aksatmadan, düzenli kullanıma devam etmek.